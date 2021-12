Medie in forte ribasso la scorsa settimana a causa dello scivolone del Cif Med del 26 novembre. Il dato emerge dalle quotazioni medie dei prezzi Siva d'acquisto calcolate dalla Staffetta (v. tabella in allegato), che vanno dal 29 novembre al 3 dicembre. Un tonfo così repentino da mandare in tilt le caricazioni extra-rete martedì 30 novembre.

© Riproduzione riservata