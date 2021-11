Il Governo italiano intervenga in ambito europeo per “ripristinare la fornitura energetica dal gasdotto Meg” e avvii “iniziative diplomatiche e politiche” per “porre rimedio alla sospensione delle relazioni diplomatiche intraprese in maniera unilaterale dalle autorità algerine nei confronti del Marocco nei mesi scorsi”. Lo chiede il deputato PD Pao

© Riproduzione riservata