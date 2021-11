Il Senato ha approvato ieri con modifiche il disegno di legge “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare” (legge SalvaMare), già approvato dalla Camera. Il provvedimento torna ora a Montecitorio per un ultimo passaggio. Il testo approvato è in allegato.

