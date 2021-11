Depositi fiscali, Tar accoglie ricorso di Garsoil contro le Dogane

Secondo il Tar non sono valide le ragioni con cui le Dogane a inizio anno hanno respinto la richiesta della Garsoil di Roma di operare il deposito fiscale ex Fratelli Nuzzi Srl di Gioia del Colle (BA) e l'Agenzia dovrà quindi rivalutare la richiesta. Lo ha stabilito il Tar Lazio con una sentenza pubblicata oggi. Come a suo tempo segnalato © Riproduzione riservata