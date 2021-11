Vendita a prezzo amministrato del gas degli stoccaggi, aumento delle importazioni di gas dall'Algeria, da dedicare alla manifattura, garanzie pubbliche sui contratti a lungo termine per stabilizzare il prezzo del gas e quindi dell'elettricità, prevedere iniziative per limitare il prezzo della CO 2 per i settori Ets. Queste sono le proposte avanzate

© Riproduzione riservata