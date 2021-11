Un webinar per valutare le opportunità offerte dalle strategie di ventilazione intelligente e quantificare il loro potenziale in termini di efficienza energetica e della Iaq (indoor Quality Air). Lo organizzano (23 novembre, h.16:00) l'Air Infiltration and Ventilation Centre e the Iea Ebc Annex 86 ‘Energy Efficient Iaq Management in Residential B

© Riproduzione riservata