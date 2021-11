La Commissione europea ha adottato ieri la comunicazione su una politica della concorrenza adatta al percorso dell'Europa verso la ripresa, nella transizione verde e digitale e per la resilienza del mercato unico, prorogando inoltre fino a giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per la ripresa dal coronavirus.

Per contribuire alla

© Riproduzione riservata