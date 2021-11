Si terrà martedì prossimo 30 novembre a Roma l'evento “Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile” durante il quale sarà presentato il “Manifesto programmatico su lavoro ed energia per una transizione energetica sostenibile nell'ambito del Pacchetto UE Fit for 55” messo a punto da Confindustria Energia e dai sindacati di settore Filctem-Cgil

© Riproduzione riservata