La tradizionale presentazione del Was Annual Report, stilato da Althesys, torna in presenza (a Roma, 30 novembre, h. 9:00) con un dibattito tra i maggiori stakeholders dell'industria del waste management e del riciclo che si confronteranno sulle tendenze e i temi chiave per il futuro del settore: integrazione delle filiere, convergenza tra rifi

© Riproduzione riservata