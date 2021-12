Se a ottobre e novembre la dichiarazioni del governo russo avevano sortito l'effetto di raffreddare i prezzi - seppur per poco e non abbastanza - per la seconda volta in poche settimane quelle delle autorità tedesche tornano a infiammarli, portandoli a superare perfino i record giornalieri di inizio ottobre.

Ieri il contratto front month per il ga

© Riproduzione riservata