Nel quadro della partnership paritetica tra Falck Renewables e BlueFloat Energy per lo sviluppo di parchi eolici marini galleggianti al largo delle coste italiane, le aziende hanno annunciato oggi la nascita di una società ad hoc per lo sviluppo di una proposta progettuale per realizzare un parco eolico marino galleggiante al largo di Catanzaro, de

© Riproduzione riservata