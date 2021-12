Si è insediato ieri il consiglio di amministrazione dell'Ispra, nominato lo scorso 11 novembre con decreto del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.

“Soddisfazione per l'insediamento del nuovo Cda dell'Ispra, che ci accompagnerà con impegno e competenza in questo percorso verso la transizione ecologica a supporto del Mite e per

© Riproduzione riservata