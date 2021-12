Sostegno alle norme di contrasto alle frodi, che hanno dimostrato efficacia, in particolare per quanto riguarda la verifica dei soggetti che operano sul mercato da parte dell'Agenzia delle Dogane, disposizione introdotta nell'ultima legge di Bilancio proprio per iniziativa delle Dogane. È quanto esprime il presidente Unem Claudio Spinaci in una let

© Riproduzione riservata