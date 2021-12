La riunione in modalità video conferenza il 1° dicembre della Giunta nazionale della Faib ha fornito l'occasione per fare il punto sui negoziati aperti con Eni, IP, EG e Q8; sulla costituzione urgente di un Tavolo di confronto per il rilancio della filiera e sul rinnovo dell'accordo per la Rete autostradale.

Sullo stato delle trattative rimast

© Riproduzione riservata