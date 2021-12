La Commissione Europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, il piano tedesco di incentivi da 900 milioni di euro in dieci anni per sostenere gli investimenti nella produzione di idrogeno rinnovabile nei paesi extra UE, che sarà poi importato e venduto nell'Unione. Lo schema, denominato "H2Global", mira a soddisfare la domanda d

© Riproduzione riservata