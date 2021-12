L'Italia deve radicalmente incrementare il numero di impianti eolici, se vuole raggiungere gli obiettivi del Pniec, che prevedono che la produzione di elettricità dal vento in Italia aumenti del 46,2% entro il 2025 e del 77% entro il 2030, previsioni che potrebbero essere riviste al rialzo con il Fit for 55. Questo è quanto emerge dal Policy Brief

© Riproduzione riservata