Un maxi contratto di compravendita di energia rinnovabile della durata di dieci anni su volumi di oltre 1 TWh all'anno da un cluster di impianti fotovoltaici di futura realizzazione in Spagna è stato siglato dallo sviluppatore di impianti spagnolo OpdEnergy con la consulenza della One - Our New Energy. Lo annunciano Opde e One in una nota e in un p

© Riproduzione riservata