Fotovoltaico ancora una volta protagonista della rubrica sugli atti ufficiali delle Regioni. Segnaliamo questa settimana il via libera della Regine Emilia Romagna agli indirizzi attuativi per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse.

Sempre in tema FV, dal Friuli Venezia Giulia segnaliamo l'autorizzazione di 1

© Riproduzione riservata