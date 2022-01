È sempre il fotovoltaico al centro dell'attività delle Regioni in materia energetica. questa settimana segnaliamo in particolare la Via positiva per 25 MW in Campania e per 8 MW in Toscana. Nuovo passo avanti per il mega impianto X-Elio da 50 MW in Sicilia, con la conclusione positiva della conferenza dei servizi in vista dell'autorizzazione unica

