Alperia Bartucci, società per l'efficientamento energetico con sede a Soave (Verona), ha fatto sapere in comunicato stampa del 21 dicembre che l'applicazione della tecnologia di Intelligenza Artificiale Sybil Steel a un forno di laminazione dell'acciaieria Nlmk di Verona ha consentito un risparmio, in un anno, di 742 tonnellate di CO 2 .

Sybil Stee

