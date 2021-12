Terna informa in una nota che investirà circa 300 milioni di euro in Sicilia per realizzare il collegamento ‘Chiaramonte Gulfi – Ciminna', la linea che collegherà le due sponde dell'isola e migliorerà significativamente la qualità della rete, "favorendo la produzione da fonti rinnovabili". Il Ministero della Transizione Ecologica ha autorizzato l'e

© Riproduzione riservata