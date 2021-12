Terna ha annunciato quantità e scadenze per l'asta per l'approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili istantaneamente per il 2022. Il gestore di rete richieste in particolare 500 MW localizzati nell'area di assegnazione Continente, 225 MW in Sardegna e 32 MW in Sicilia. L'asta si svolgerà il 29 dicembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 12

