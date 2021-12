Edp Renewables ha annunciato oggi in un comunicato stampa di aver messo in esercizio due parchi eolici in Italia per una capacità totale di 70 MW. Il primo parco, da 25 MW, si trova a Monte Mattina, in Campania, e conta 7 aerogeneratori da 3,6 MW; il secondo, da 45 MW, a Sant'Alessandro, in Basilicata, con 13 aerogeneratori da 3,45 MW. Con l'entrat

