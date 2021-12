Prezzi d'acquisto stabili per le festività a Londra. Le variazioni sono perlopiù calcolate sulla chiusura del 24 dicembre, l'ultima valida, in base alle quotazioni del cambio euro/dollaro dei giorni successivi che non hanno movimentato troppo i listini. Questa mattina quindi tutti i prodotti in media sono rimasti invariati, salvo qualche eccezione.

