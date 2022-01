Durante le festività natalizie, Intesa San Paolo, Unicredit e Banco Bpm hanno deliberato una linea di credito per 460 milioni di euro a favore di Italiana Petroli, la società della famiglia Brachetti Peretti. E' quanto si legge sul Messaggero di oggi, in un articolo a firma del caporedattore economia, Rosario Dimito. L'operazione attende - per

© Riproduzione riservata