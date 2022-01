Prosegue la corsa all'eolico offshore in Italia: alla capitaneria di porto di Crotone sono arrivate due richieste di concessione demaniale marittima. Una da Repower Renewable (controllata di Repower) per la realizzazione di un impianto da 495 MW al largo di Crotone, una da Minervia Vento (controllata di Falck Renewables e BlueFloat Energy) per un p

© Riproduzione riservata