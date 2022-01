Secondo il sottosegretario all'Economia Federico Freni non servono al momento nuovi interventi contro il caroenergia dopo quello di fine anno. "Lo stanziamento da 3,8 miliardi garantito nella legge di Bilancio dovrebbe sostenere famiglie e imprese per tutto il primo trimestre, senza necessità di ulteriori interventi", ha detto Freni in un'intervist

© Riproduzione riservata