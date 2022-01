Il think tank Ecco ha pubblicato un "policy briefing" indicando una serie di ragioni per le quali a suo giudizio l'Italia dovrebbe opporsi pubblicamente all'inclusione del gas e del nucleare nella tassonomia UE sugli investimenti verdi e, se non è possibile evitarla del tutto, cercare almeno di rimuovere le condizioni previste per il gas dall'attua

© Riproduzione riservata