Riformare il patto di stabilità e di crescita e le regole di bilancio comunitarie allo scopo di incoraggiare gli investimenti pubblici nella transizione ecologica, promuovendo un vero e proprio “shock di investimenti verdi”. Assecondando la rivoluzione culturale in atto in questo campo in Europa. Arrivando al punto di assicurare a questi investimen

© Riproduzione riservata