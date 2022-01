Apertura urgente di un tavolo per il metano auto. È quanto chiedono Federmetano, Assogasmetano e Ngv Italy in una lettera inviata ieri al presidente del Consiglio, al ministro dello Sviluppo economico e al ministro della Transizione ecologica. L'obiettivo, si legge in una nota congiunta, è consentire a istituzioni e operatori della filiera di conce

© Riproduzione riservata