Gridspertise, la controllata Enel attiva nella fornitura di smart meter, attrezzature e servizi digitali per le reti, ha recentemente stipulato con 12 società di distribuzione locale italiane contratti per la fornitura di oltre 650.000 smart meter, 150.000 dispositivi per operazioni sul campo e accessori, nonché servizi connessi alla digitalizzazio

© Riproduzione riservata