L'Autorità per l'energia, in un'apparente ennesimo segno della sua riluttanza a concedere alle imprese di distribuzione gas che hanno impugnato al Tar le tariffe 2020-25 l'accesso ai dati disaggregati sui costi operativi dei singoli operatori, come disposto dal Tribunale contro l'avviso del regolatore © Riproduzione riservata