Slitta al secondo trimestre 2022 la piena operatività del nuovo elettrodotto Terna tra Italia e Francia, che collega Grande Ile in Savoia con Piossasco in Piemonte. Lo si legge in una comunicazione Remit di Terna del 15 dicembre 2022. L'entrata in funzione dell'elettrodotto risulta posticipata di alcuni mesi rispetto alla precedente nota di Terna d

© Riproduzione riservata