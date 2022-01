Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto ministeriale che rende operativa una misura agevolativa a sostegno di iniziative che contribuiscano alla transizione ecologica e circolare, per la quale vengono rese disponibili risorse per 750 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e sul Fondo ro

© Riproduzione riservata