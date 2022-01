Nel 2021, rispetto al 2020, i punti di ricarica pubblici in Italia sono aumentati del 35%, mentre le immatricolazioni di veicoli elettrici sono aumentate del 128%. A dicembre 2021 in Italia c'erano 13.233 tra stazioni e colonnine per 26.024 punti di ricarica elettrici. Nel 2021 sono state immatricolate 136.754 auto elettriche o ibride plug-in per u

© Riproduzione riservata