Per tutto il decennio in corso sarà il gas a fare il prezzo dell'energia elettrica in Italia. E i prezzi dell'energia elettrica in Europa si manterranno elevati fino al 2023, sotto la spinta dei prezzi del gas e della ripresa della domanda. È quanto scrive S&P Global Ratings nel rapporto “The Energy Transition and What It Means For European Power P

© Riproduzione riservata