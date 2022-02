Sale oggi a 261 il numero dei marchi della distribuzione carburanti registrati nella banca dati Osservaprezzi del Mise. Questa mattina la novità viene dal Veneto e riguarda il punto vendita Feltregas. Questi i prezzi medi di oggi: benzina self service e servito 1,809 euro/litro (media nazionale self 1,852 euro/litro), gasolio self service e servito

© Riproduzione riservata