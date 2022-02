La Regione Siciliana ha convocato per il 28 febbraio la prima conferenza dei servizi per il rilascio del Paur per un progetto di fotovoltaico da 21,6 MW. Il progetto, da realizzarsi nel Comune di Buccheri in provincia di Siracusa, è proposto da Lightsource Renewable Energy Italy SPV 3, controllata di Lightsource BP © Riproduzione riservata