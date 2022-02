Renergetica ha sottoscritto un nuovo accordo quadro con Edison Renewables per lo sviluppo, da parte di Renergetica, di impianti fotovoltaici in Italia, portando l'obiettivo a un massimo di 500 MWp sul in cinque anni. L'accordo rinnova quello precedente, siglato ad aprile 2020, che prevedeva la realizzazione di impianti per 150 MWp in tre anni © Riproduzione riservata