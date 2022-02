Con i conguagli stagionali sul riscaldamento in arrivo bisogna chiarire al più presto se l'Iva al 5% sul gas naturale introdotta dal governo per le famiglie fino al 30 giugno si applica ai contratti servizio energia. Lo chiede in una nota Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli-Assoenergia

"Nessun provvedimento - rileva Rossetti - ha ancora spe

© Riproduzione riservata