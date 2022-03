Da oggi 1° marzo 2022 Roberto Assandri assume l'incarico di chief financial officer di Axpo Italia, quarto operatore sul mercato libero dell'energia in Italia. Laureato in Amministrazione finanza e controllo presso la facoltà di Economia dell'università di Genova, Assandri, dopo una prima esperienza nel settore dell'intermediazione bancaria, appro

© Riproduzione riservata