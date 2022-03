I 31 paesi membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia hanno deciso il rilascio di 60 milioni di barili di petrolio attingendo alle riserve di emergenza per inviare un messaggio unificato e forte ai mercati petroliferi globali: non ci sarà carenza di forniture a seguito dell'invasione della Russia dell'Ucraina.

