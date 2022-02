Eni e il Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della repubblica del Mozambico (Mader) hanno firmato oggi un accordo per la cooperazione e lo sviluppo di progetti agricoli in Mozambico, finalizzati alla produzione di semi oleaginosi e oli vegetali da utilizzare come agro-biofeedstock per la produzione di biocarburanti. Lo annuncia una n

© Riproduzione riservata