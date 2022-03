Le aziende associate ad Assopetroli-Assoenergia registrano nell'ultima settimana una significativa contrazione della disponibilità di prodotto in extrarete, manifestatasi su numerose basi logistiche e acuitasi a seguito dell'avvio del conflitto in Ucraina. A ciò, si legge in una nota, “si aggiunge l'aumento del costo dei carburanti e dei combustibi

© Riproduzione riservata