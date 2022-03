In base ai dati diffusi ieri sera, 1° marzo, dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in febbraio sono state immatricolate 110.869 auto con un calo di 32.292 auto rispetto alle 143.161 immatricolate nel febbraio 2021, pari al 22,56%. Dopo il calo del 19,66% in gennaio © Riproduzione riservata