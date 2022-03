Corrono senza freni le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo a causa della guerra in Ucraina. Il diesel 10ppm ha sfondato ieri il massimo in euro per mille litri (non in $/t) toccato l'11 luglio 2008 di 725,33. Il denso Btz invece ha superato i 606 €/t del 13 marzo 2012. La benzina e il risca si stanno avvicinando ai massimi del 3 apr

© Riproduzione riservata