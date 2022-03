Sui circuiti elettronici internazionali, mentre la guerra in Ucraina continua e diventa sempre più spietata, non si arresta la folle corsa del barile, con il Brent che questa mattina ha sfiorato i 120 dollari al barile – arrivando sui massimi degli ultimi 9 anni - e le quotazioni dei prodotti in Europa che hanno raggiunto livelli stellari, mai regi

© Riproduzione riservata