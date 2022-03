Nella seduta di martedì alla Camera, è stato assegnato alle commissioni Ambiente e Attività produttiva il disegno di conversione in legge del decreto legge 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali © Riproduzione riservata