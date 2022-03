È urgente che la rete elettrica ucraina sia collegata a quella europea, in modo che possa disporre di 2 GW di potenza di riserva, in caso di necessità. Lo ha detto il ceo dell'operatore elettrico ucraino Dtek Maxim Timchenko in una conferenza stampa svoltasi oggi pomeriggio in merito alla situazione attuale della sicurezza energetica in Ucraina.

