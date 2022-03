Baker Hughes si è aggiudicata un ordine da parte di Venture Global Lng per la fornitura di un sistema di liquefazione del gas naturale (Gnl) per la prima fase del progetto Plaquemines Lng in Louisiana, negli Stati Uniti. Il sistema fornito da Baker Hughes, si legge in una nota, è modularizzato, con la riduzione dei costi di costruzione e operativi

